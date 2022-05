5 ans en management de projets à CAMRAIL- Cameroun

1 an en maîtrise des performances à THALES AVIONICS - France

2 ans en Management de projets IT - SNCF - France

1 an en Gestion de production - CEGEM PLASTICS - France

2013 : Diplôme en Conduite et Gestion de projet (Dale Carnegie Training)

2012 : Diplôme en Gestion des Equipes et Coaching





Mes compétences :

Interpersonal skills

General Management

Project Management