Etudiant en 3e et dernière Année du Programme Master à l'ESC Toulouse

Spécialisation : eBusiness, eCommerce & Entrepreneuriat



Parcours International Marketing (Maj) et Stratégie (Min)



A la recherche d'un stage de fin d'études à partir de Janvier 2014.



Centres d'intérêt :





IT et Web 2.0

Passionné de Musique (House,Techno,Hip-Hop)

Collectionneur de disques Vinyle

Graphisme / Street Art

Collectionneur de Sneakers



Contact : louis.fumey@gmail.com