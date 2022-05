Louis GAEL

Diplômé en Master 2 Santé publique à l'Université Lyon 1, je suis à l'écoute des opportunités en tant chargé de mission en santé publique.

Fort d'une première expérience dans le domaine de la prévention et la promotion à la santé, je suis disponible pour un entretien téléphonique ou sur place.

A travers mes précédentes formations professionnelles et initiales, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences qui, je pense sont essentielles à l'exercice d'un chargé de mission en santé publique. Ainsi, je suis doté d'une bonne autonomie et d'une rigueur dans mon travail. J'ai également pu développer un fort esprit de synthèse et de collaboration.

Je reste toutefois disponible pour plus d'informations sur mon profil.

Je suis mobile au niveau national.

J'ai également développé un site web donc le lien est le suivant : https://estime160619674.wordpress.com/

C'est un site de conseil, de partages et de recommandations pour les professionnels de l'éducation et la santé publique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gestion de projet

Sphinx Software

Windows (Word, Excel, Tableur...)

Animation de groupes

Animation d'équipe