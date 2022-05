Je suis étudiant en première année à Epitech Bordeaux, où j'étudie dans un domaine que j'apprécie énormément, l'informatique.

De nature, je suis timide, curieux, persévérant et j'ai un bon contact avec les gens qui m'entourent.

J'ai un niveau intermédiaire en anglais (645 au TOEIC) et un niveau semblable en espagnol.

Je suis très intéressé par le développement Web, j'ai d'ailleurs commencé à apprendre les langages associés. De plus je suis actuellement en recherche de stage dans ce domaine, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à mes coordonnées.



louis.germe@epitech.eu

06 08 94 31 10



Mes compétences :

Programmation informatique en C

Programmation informatique en Igraph

Relations sociales