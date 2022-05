Louis Gervais BOYEBA

Louis gervais sont mes prénoms,après des brèves études du primaire et du secondaire qui se sont clôt

urées par un baccalauréat D,j ai tour atour exerce dans les domaine suivants:-

- foresterie comme exploitant clandestin et propriétaire de deux tronçonneuses

-foresterie comme contre maitre des exploitations pour le débiter a la tronçonneuse

puis aux LUCAS MILL

-vente route de boisson dans les zones du GRAND MBAM

-escorte du bois entre bafia et L OUEST

-boulangerie magasinier charger achat boulangerie bien béni

-aide comptable dans la même boulangerie

-responsable du guichet socropole ngousso

-vente des vivres frais au marche 8eme à Yaoundé

-promoteur du matériel didactique fait de bois