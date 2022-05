Louis GILIBERT

Je suis ingénieur aux Arts et Métiers ParisTech suivant actuellement un Mastère Spécialisé en Management et Nouvelles Technologies à HEC Paris.



Ma formation et mes activités de création de sites Internet ainsi que les différentes missions que j’ai réalisées pour des entreprises du secteur m’ont permis d’acquérir un solide bagage technique et culturel dans ce domaine.



J’aspire à diriger des projets technologiques. Je suis disponible afin d’intégrer l’e-business au sein des grandes fonctions de l’entreprise, manager le développement de nouveaux services ou encore valoriser l’innovation.



Spécialités

Gestion de projet

Esprit d’équipe

Communication (conduite de réunions, présentations, communiqués de presse)

Bonne faculté d’adaptation



Langues : Anglais et Espagnol courants. (TOEIC : 975/990)



Langages de programmation: PHP, SQL, HTML et CSS, JavaScript, VB .NET, VBA, JAVA, C, C++, LaTeX.



Informatique : Bonne maîtrise des environnements Mac, Linux et Windows. Bonne maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, de Photoshop, Illustrator, DreamWeaver et Mathematica.



Mobilité totale



Mes compétences :

SolidWorks

Qualité

Mécanique

Management

Lean IT

Gestion de projet

AutoCAD

Amélioration continue

Business

Internet

Ingénierie

Web

Stratégie

Marketing