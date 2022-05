Louis GOYEZ

De nature dynamique et ouvert, j'exerce mes compétences dans la commercialisation de solutions techniques. Mon profil d'ingénieur me permet ainsi de comprendre les enjeux technologiques d'une solution tandis que mes compétences commerciales me rendent capable de mettre en avant les atouts d'un produit et de réunir les conditions d'achat de la part du client.



Grâce à ma formation et à mon expérience professionnelle, je suis capable de comprendre les problématiques émises par un client et suis donc à même de l'orienter vers la solution la plus adaptée à son besoin.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Relationnel

Support technique

Travail en équipe

Commercialisation des produits techniques

Gestion de la relation client