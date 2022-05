Louis-Guillaume DE VILLEMANDDY

Louis Guillaume de Villemandy

11/06/1992

né a Toulouse



Après avoir obtenu mon Bac STG spécialité CGRH, je me suis dirigé vers un DUT.

Il s'agit du DUT SRC à Tarbes.

Je me suis maintenant dirigé vers une école de journalisme pour devenir un futur journaliste

Je passe également mon BAFA à coté de mes études.

Toujours a l'affut d'une expérience de plus.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Microsoft Word 2010

Adobe Photoshop CS6

Microsoft PowerPoint

Réseaux sociaux

Médias