Louis HALLARD

Étudiant en deuxième année de DUT GMP à Cachan et ayant conçu des pièces tel

qu’un émetteur hydrostatique d’embrayage, je suis à l’aise sur SolidWorks, SolidEdge et

TopSolid. Je possède également de solides bases sur Catia. Mon expérience en classe

préparatoire m’a permis de me remettre à niveau en sciences théoriques et également de

développer une méthode de travail. Mon parcours technologique quant à lui m’a permis

d’acquérir de bonnes bases en mécanique, en physique, en conception et en production.



Mes compétences :

SolidWorks

TopSolid

Machines tournantes

Catia

OpenOffice

Solid Edge

Fiction

SDM/LINK

Pain management

Delphi