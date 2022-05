Louis HAURANT

Etudiant à l'UFR Staps d'Orléans, je viens d'obtenir une licence Management du Sport. Je souhaite poursuivre mes études en intégrant le Master Marketing de l'Événementiel Sport et Culture à l'IAE d'Orléans .

Durant, la première année, je devrais effectuer un stage d'une période allant de 3 à 6 mois.

Je souhaite réaliser ce stage, si possible, au sein d'une agence spécialisée dans l’événementiel, une fédération ou un club professionnel.

En ce qui concerne les sports qui m’intéressent , la liste est longue et variée, puisque je suis un passionné, et j'aime découvrir de nouvelles disciplines.

En général, j'apprécie l'ensemble des sports collectifs, mais aussi le Tennis, ou encore la Formule 1.