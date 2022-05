Employé stagiaire dans une grande distribution, je me suis occupé essentiellement de la caisse et de la mise en rayon, ce qui me conduit à m'orienter professionnellement dans le secteur du commerce. Je suis actuellement à la recherche d'un employeur pour préparer mon diplôme dans ce secteur d'activité car je souhaiterai suivre une formation en alternance pour pouvoir allier entreprise et formation théorique.