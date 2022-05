Louis HOUNGAVOU

12 années d'expérience dans le conseil en organisation et technologie.

Mon rôle est d'animer et développer nos savoir-faire Data dans une approche end-2-end au bénéfice de nos clients.

Spécialiste du Data Management #surmesure #proportionnalité #itératif #culturedeladonnée :

• Stratégie autour des données

• Gouvernance des données

• Qualité des données

• Gestion des données de référence

• Gestion des métadonnées

• Protection et confidentialité des données

Accompagne des clients de tout secteur d'activité : banque/assurance ++++, energy/utilities +++, secteur public ++, autres industries +



Mes compétences :

Gouvernance

Conseil

Cartographie

MDM

Pilotage

SI

Consulting