Louis ICKX

Jeune homme dynamique de 27 ans, j'ai eu la chance de beaucoup voyager étant jeune et accumuler des expériences à l'étranger très enrichissantes. Ces voyages m'ont permis d'aqcuérir une facilité d'adaptation et de prendre conscience des enjeux humains à l'échelle mondiale. J'ai deux parents médecins qui m'ont sensibilisé dès mon plus jeune âge à l'altruisme. J'ai toujours eu un penchant et une facilité pour les sciences, d'où mon choix d'entreprendre des études d'ingénieur à l'Ecole Supérieur d'Electronique de l'Ouest (ESEO), basé à Angers. J'ai choisi l'option Bio-Médicale, en adéquation avec ma nature altruiste. J'ai également entrepris un double diplôme à Hong Kong (Master en physique des matériaux et nanotechnologie) afin d'affiner mes connaissances théoriques et de mieux comprendre les possibilités d'évolution des technologies humaines dans les années à venir.



Je suis passionné par la vie et je suis de nature très curieuse. Je cultive des compétences dans de nombreux domaines telles que la musique, le sport, la pédagogie, le Go, les relations humaines, la gestion de projet et évidemment celui de mes études, à savoir; l'életronique et informatique.



Mes compétences :

Apprentissage rapide

Efficacité individuelle et collective

Adaptabilité et esprit d'initiative

International

Motivation d'équipe

Réactivité et sens de l'initiative