Louis-Jonathan GUYARD

Formateur professionnel depuis 5 ans, j'accompagne des publics variés et des structures diverses dans le développement de leurs compétences.



Mon objectif : vous accompagner dans le changement et le développement de votre organisation (TPE, PME, Association) avec des méthodes actualisées et concrètes.



Mon expertise :

- Ecouter et comprendre vos besoins comme si c'était les miens

- Vous donner les clés de la réussite afin de conduire le changement au sein de votre organisation

- Optimiser votre temps sur le développement et l'acquisition de compétences en management, communication, marketing.

- Proposer des solutions pertinentes et personnalisées.



Ma promesse : vous aider, vous accompagner dans vos projets.



Ma conviction : Le changement ne doit pas être ponctuel mais permanent. Ce n'est pas un évènement, c'est une culture.



Qui suis-je ?

Né au Mans en 1988, j'ai parcouru la France dans le cadre de mes études en Management des Organisations.

Entrepreneur depuis 5 ans, je suis certifié formateur professionnel pour adultes.

Je suis passionné par mon métier et je me forme constamment afin de faire performer mes clients.



Ces derniers disent de moi :

- "il a réalisé un travail très professionnel tant dans le diagnostic que les propositions qui nous a permis de structurer nos offres de partenariat".

- "son dynamisme conjugué à son approche moderne de l'enseignement font de lui un formateur compétent"

- "il a répondu à toutes les attentes en faisant preuve de beaucoup de rigueur et de professionnalisme"

- "il a des qualités certaines pour la communication, il a fait l'unanimité auprès des différentes personnes qui l'ont côtoyé".

- " Mr Guyard a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un savoir être exemplaire"



Vous avez des projets pour votre organisation ? pour vos collaborateurs ? pour votre organisme de formation ?



Contactez-moi afin que nous puissions en discuter.



louis-j@hotmail.fr

06.71.94.91.19



Mes compétences :

Marketing sportif

Accompagnement individuel

Animation de formations

Ingénierie de formation

Animation de groupes

Leadership

Audit

Relations clients

Conception pédagogique

Communication événementielle

Stratégie commerciale