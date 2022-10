Louis-Joseph PÉCHER (GANNAT)

Courtier indépendant d'assurances Santé et de Prévoyance à destination des TNS et des Entreprises depuis deux ans, je participe depuis quelques mois au développement du réseau d'apporteurs d'affaires de la société Crédit Consulting, spécialisée dans le rachat de crédit et le financement de projets en matière d'énergies renouvelables et de travaux d'aménagement

Je recherche des apporteurs d'affaires, lesquels sont commissionnés suivant leur volume, sur deux types de profils:

_Prospects/clients en situation de surrendettement.

_Prospects ne pouvant financer leur projet.



Mes compétences :

solutions au surrendettement

rachat de crédits

Financement de projet

Assurance

Relations commerciales