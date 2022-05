Diplômé d'état en Mathématique et Physique en 2010, poursuit des études en Génie Mécanique à l'Université de Mbujimayi.

Si possible, poursuivre avec le 3ème cycle et faire partir des grandes communautés scientifiques.

Découvrir le monde, Aller en aventure au Brésil, visiter les musées européens, apprendre l'histoire du monde et rencontrer le grand amour loin de chez moi, ...



Mes compétences :

Expression facile

Aptitude aux travaux intellectuels

Bon gestionnaire

Grande imagination

Apprentissage rapide