Louis KOUASSI

Humaniste engagé, sans être idéaliste, je suis soucieux de mon environnement et il m' importe de donner, autant que possible, un sens social à mes objectifs professionnels. Ouvert et dévoué aux autres, je suis celui qui écoute, comprend et anticipe les besoins de chacun. Sincère et amical, je suis une personne sur laquelle on peut compter. Je démontre un très fort intérêt à exercer des activités qui exigent une implication physique ou encore un contact direct avec la nature. je préfère de loin un travail qui se pratique en plein air à un autre qui me confinerait dans un bureau. Je suis pragmatique et tient à être au cœur de l’action. Vivacité et intensité m'animent : je suis sans conteste un homme de front.



Audit

ISO 14001 Standard

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Audit environnemental et réglementaire

Analyse environnementale

Rainforest Alliance

SA8000

Animateur CHSCT