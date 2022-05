Louis LAFFON DE MAZIÈRES

Diplômé en septembre 2015 de l’école d’ingénieur des Arts et Métiers (ENSAM), je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la production.



La production est un secteur qui m’intéresse particulièrement et c’est pourquoi j’ai choisi d’intégrer l’école des Arts et Métiers et de me spécialiser en gestion industrielle et en logistique en 3ème année. J’ai ainsi suivi une formation de cinq mois, entre octobre 2014 et février 2015 dans ces domaines. Ce qui m'attire particulièrement dans la production est l’équilibre entre l'aspect humain et technique ainsi que la proximité avec le terrain. De ce fait, je suis intéressé par des postes plutôt managérial, comme chef d’équipe ou plutôt technique, comme l’industrialisation ou la mise en place de projet LEAN.



Je suis une personne dynamique, persévérante et optimiste. J'ai aussi une bonne capacité d'adaptation, ce qui me permet de m’intégrer rapidement dans les équipes de travail.



Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous faire part de ma motivation.



Mes compétences :

Lean

Catia v5

Visual Basic

Microsoft Access

Microsoft Office