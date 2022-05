Louis LARTIGUE

J’ai conçu le logiciel CiTOSAV pour répondre à un besoin du marché : mettre à disposition des TPE et PME de moins de 50 salariés, avec une forte activité de SAV, une solution de gestion leur apportant les outils indispensables à leur métier (gestion des interventions, du planning, des contrats, des clients et de leur parc matériel).

Et surtout leur éviter de jongler entre plusieurs logiciels : ainsi CiTO intègre une gestion commerciale complète, et vous permet de gérer votre entreprise de A à Z.



Notre crédo : GEREZ LE SAV SUR MESURE. Nous adaptons le logiciel à vos méthodes et ne vous demandons pas de les modifier.

CiTO s’adapte et évolue selon la demande de nos clients. Cette année nous lançons un outil de mobilité et une interface WEB pour donner à nos clients la plus grande interactivité.



Mes compétences :

Windev

Gestion de projet