Louis LE TANNEUR

Au cours de mes 3 dernières années de cursus, j’ai orienté mes cours vers la finance, la comptabilité et la gestion de projet et mes différentes expériences professionnelles ont confirmé mon désir de travailler dans ces domaines.



Deux ans d’apprentissage au sein d’Orange – France Télécom comme assistant chef de projet, m’ont permis de développer mon esprit de synthèse à travers notamment différentes missions d’analyse de la stratégie des laboratoires internationaux de R&D d’Orange. J’ai également été amené à renforcer mes capacités relationnelles, dans un contexte multiculturel, grâce aux contacts avec les différents CEO des laboratoires.



Dynamique, très motivé, un fort niveau d’engagement au service d’une équipe ou d’un projet, j’ai développé au cours des dernières années une grande capacité d’adaptation et d’intégration, et sais prendre des initiatives et être autonome dans les missions qui me sont confiés. La pratique régulière de l’anglais, mais aussi de l’espagnol lors d’un échange universitaire à Madrid, confirment le côté international de mon profil.



Mes compétences :

