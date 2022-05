Louis LE TOUMELIN

Après 3 années de classes préparatoire (CPGE), j'ai intégré l'Ecole Centrale de Lyon en 2015, école formant des ingénieurs généralistes.



Actuellement en 2eme année et ayant terminé ma période de cours, je réalise un stage de 6 mois en tant que Business Developer chez Ooshot, une Start-Up numérique basée à Paris, proposant des services dans le monde de la photographie.

Ce stage me permet de découvrir au plus près le monde de entrepreneuriat, de développer des compétences commerciales pratiques et d'exporter mes outils et mes méthodes scientifiques pour proposer des améliorations au fonctionnement de l'entreprise.



Lors de l'année 2017-2018, je serai en Césure: mon stage chez Ooshot sera prolongé jusqu'en Octobre, puis je suivrai des cours à Lyon entre Novembre et Décembre.

Je pars en Janvier en direction de l'archipel du Svalbard au nord du cercle polaire, pour y étudier les relations entre l'homme et l'environnement arctique (environnement, géologie, développement durable, commerce...).



J'effectuerai ma dernière année d'étude à Lyon en 2018 - 2019. Je serai disponible en 2019 pour un stage de fin d'études de 6 mois.



Ma formation généraliste me permet d'avoir une vision pluridisciplinaire. Je m'intéresse particulièrement à la transition énergétique (à travers l'émergence de matériaux innovants) et à l'intégration des nouvelles technologies dans nos modes de travail. Mon souhait serait à terme d'entreprendre dans un domaine synthétisant ces deux intérêts.



Mes compétences :

Management

Microsoft Excel

Chimie

Physique

Python

Visual Basic

Modélisation mathématique

Mathématiques appliquées

Business development

MATLAB