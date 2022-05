Louis LEFEVRE

EXPERT EVALUATEUR FONCIER IMMOBILIER ET COMMERCIAL

28 ans d'expérience Immobiliére

Institut Notarial de Formation Not'Expert National

Certificat d'expertise Judiciaire de l'IEP Aix en Provence

Membre de EEFIC Fédération Nationale des Experts et Experts de Justice

Experts Evaluateurs Fonciers Immobiliers et Commerciaux.

Formation UCECAAP des Experts Judiciaires Union des Compagnies d'Experts près la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE.

L'Expert Evaluateur en Immobilier est un professionnel indépendant, technicien et Economiste dont le métier consiste à définir en toute impartialité la valeur des biens immobiliers d'habitations, immeubles de rapport, immobilier d'entreprise, locaux industriels, immobilier commercial, biens ruraux, terrain à batir.

l'expertise est nécessaire pour: achat, vente, partage successoral, donation-partage, divorce, sortie de l'indivision, ISF et autres



Mes compétences :

Expert Evaluateur Foncier Immobilier et Commercial