Louis LIMPALAER

Après des études de commerce tout en devenant musicien j'ai suivi une formation d'ingénieur du son à l'ISTAR sous la direction d'Alain Fromentel à paris

ensuite j'ai commencé à travailler comme assistant puis comme ingénieur dans divers "petits studios musique" avant de rejoindre en 1991 la société THE HOT LINE basée à l'époque à Courbevoie avec un seul studio de mixage orienté surtout vers la pub

j'ai contribué à développer le studio d'un point de vue technique jusqu'au déménagement de la société à Levallois fin 1999

j'ai participé à la conception des nouveaux studios et en 2000 ,THE HOT LINE ouvrait deux studios pouvant répondre aux attentes de ses clients ( aujourd'hui il y en a trois dont un agrée DOLBY )

en bientôt 20 ans j'ai travaillé en tant que mixeur, sound designer , compositeur ou réalisateur sur de nombreux projets tv ,cinema ,web, événementiel ,musique et pub.

Depuis 2012 je suis freelance et continue à exercer mon métier pour différentes entreprises que ce soit en studio , captation extérieure ou événementiel.Je suis en constante recherche de projets que ce soit en tant qu'ingénieur du son , réalisateur audio, sound designer ou compositeur.



Mes compétences :

Sound design

Montage son