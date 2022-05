Après une formation scientifique( Doctorat en chimie organique), j'ai fait des études de gestion et d'expertise comptable . Diplomé en 1984, je me suis associé dans un cabinet de 20 personnes jusqu'en 1994.Après avoir exercé seul pendant 9 ans, j'ai rejoint le groupe FIDEA en 2003. Je suis responsable des bureaux de Fontenay le Comte et de Bressuire.