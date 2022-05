Louis Marie BOUNGO

Ingénieur des Travaux de Topographie & Cadastre; expérimenté dans les études techniques de projets de construction, Le Contrôle et la surveillance des travaux routiers, ponts et d’aménagement dans plusieurs pays d’Afrique (Cameroun, Tchad, Guinée…).

Bonne maîtrise des logiciels de conception de projets routiers : Autopiste, COVADIS.

Très bonne connaissance des techniques modernes de topométrie, cartographie et SIG : les GPS, le SIG (utilisation des logiciels Arc View et Arc Gis) et des Stations totales LEICA, TOPCON et NIKON.







Mes compétences :

Topographie

Cartographie SIG

Projection routière