Louis Marie BROUSSEAU

Spécialisé dans l'investissement immobilier

neuf depuis plus de 20 ans .Nous commercialisons des programmes immobiliers neufs dans le cadre des réductions d'impôts.(dispositif Pinel,censi-bouvard et autres)Nous accompagnons

nos clients dans le financement des projets

immobiliers,dans la gestion locative et les déclarations fiscales.

Nos produits sont négociés directement

avec les promoteurs en fonction de critères

stricts (prix, emplacement,rentabilité)

Nos produits sont des appartements en

grande métropole, mer ,montagne,résidence

seniors,Residence étudiante.)