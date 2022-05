Louis-Marie GIMBERT

Incenteev est la première plateforme sociale de motivation des équipes en entreprise. Basé sur un réseau social d'entreprise, cet outil permet aux organisations de collaborer et communiquer efficacement en interne, de lancer en quelques clics des opérations de stimulation type challenges, de partager avec leur communauté bonnes pratiques et supports de coaching, de valoriser et récompenser des membres de leur communauté... dans un seul outil, simple et efficace !



Mes compétences :

Business development

Développement commercial