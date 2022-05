Louis-Marie JOYAU

Dynamique, marié et père de deux enfants.



Atouts :



Organisé et efficace, réactif avec une forte capacité d'adaptation, très bonne écoute et sens de la confidentialité



Outils informatiques :



- Bureautique: Word (courriers et formulaires), Excel (tableaux croisés dynamique et graphiques), Powerpoint (présentations), Access, Acrobat…

- Internet : moteurs de recherches, Dreamweaver, Frontpage, langages de programmation (HTML, PHP, MySQL, CSS) …

- Graphisme et PAO : Photoshop et Photoshop Lightroom, Illustrator, PageMaker, Publisher, QuarkXpress…



Mes compétences :

Assurance

Audiovisuel

Documentaliste

Informatique

Internet

Documentation