Je suis Louis Marie MWUMVANEZA ,commissaire General de police de securite Interieure. J`ai un diplome de licence en Sciences Economiques et Administrives; j ai fait l Institut Superieur des cadres militaires et j ai exerce de multiples fonctions de commandement du peloton a la brigade.

Apres j ai integre la gendarmerie et apres la police ntionale ou j ai exerce des fonctions de commandement et de d admistration. j ai effectue des stages de perfection aux USA, Chine, Egypte et Kenya pour la prevention et la gestion des crises, des catastrophes. Je suis le point focal de la police aupres des systemes des Nations Unies et de l Union Afrcaine. Je m occupe aissi de la planification strategique et operationnelle.