Louis Marie OLEME (OLEME AMBOMO)

Diplômée en Gestion et Administration des Ports en 2015, Passionné par l'aide humanitaire, ambitieux, honnête et caractériel.



Principal trait de caractère : ambitieux mais n'use que de la loyauté et bon sens pour parvenir aux résultats escomptés!!! Rien ne m'impressionne car j'apprends vite.



Stagiaire au Port Autonome de Douala à la Capitainerie en service à la tour de contrôle.

Précédemment Stagiaire à la commune urbaine de Douala 3è (CAD3) dans le service Administratif.



Compétent dans le secteur Maritime dans les domaines Administratifs et de la Sécurité et Sureté des installation portuaires.



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Norme HSE

Sécurité incendie

Secourisme

Soudage

Consignation des navires

Affrètement, Booking, Cotation et Facturation

Planification des opérations portuaires

Manutention en milieu portuaire

Radar, Secourisme, Planification des opérations Ma

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access