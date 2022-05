Louis-Marie PUJOLE

Passionné par l'informatique depuis l'âge de 10 ans, j'en ai aujourd'hui fait mon métier.

Ma raison de me lever le matin, le développement d'applications web.

Soucieux de répondre au mieux aux demandes des clients, j'utilise les méthodes agiles au quotidien dans ma gestion de projet.

Au gré de mes développements j'ai pris en main le Framework SYMFONY2, que je considère aujourd'hui comme l'une des meilleures solutions pour un développement web, modulable et performant.



Mes compétences :

Symfony 2

UML/MEURISE

Python Programming

MySQL

Microsoft Project

Microsoft Office

JavaScript

Java

ITIL

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Android

Adobe Photoshop