Louis Marie TSAFACK

Camerounais très ambitieux agé de 34ans marié et père d'une famille de 3 enfants,

Actuellement installé en Guinée Equatoriale et ceci depuis janvier 2003.

Je participes aux travaux dans le batiment en ce qui est des travaux de renovation et travaux neufs.

Evidement specialisé dans les domaines suivants:

ETUDES

CONSEILS

REALISATIONS

En Electricité, Froid et Climatisation, systeme de securité incendie, video surveillance, cablage des reseaux informatiques, automatisation systeme, revetement des surfaces



Mes compétences :

Automatisation

Câblage

Climatisation

Electricité

Froid et climatisation

Informatiques

Réseaux informatiques

Sécurité

Sécurité incendie

système de sécurité

Système de sécurité incendie

Video

vidéo surveillance