Louis Martin ONANA

Onana Louis Martin né le 8 Décembre 1989 à Mbassila. Jeune Camerounais ayant fait des études d'enseignement secondaire technique commercial sanctionné par l'obtention d'un baccalauréat G2 option techniques quantitatives de Gestion et universitaires sanctionnés par l'otention d'un D.E.UG. à la faculté des sciences économiques et de Gestion de l'Université de Yaoundé 2 Soa. Juste après la faculté des sciences économiques et de gestion de l'UYU soa J'ai effectué de nombreux stages dans plusieurs entreprises de la place où j'ai entre autres effectué des taches en comptabilité : De l'enregistrement des pièces comptables , la tenue des livres comptables, l'élaboration des états financiers, les travaux de fin d'exercices, les autres régularisations. OU encore la tenue de la comptabilité des Micro-finances comme c'est le cas depuis 2012 dans cet étabissement où je suis comptable chef des opérations également chargé de la gestion de la clientèle , du suivi et évaluation du budjet de l'élaboration de tous les états financiers(bilan, compte de résultats , compte d'exploitation) de la préparation des compensations du controle journalier des caisses et du ravitaillement desdites caisses, des opérations interbancaire entre notreagence banque, les banques partenaires et Notre banque-Mère; des rapprochements bancaires et des rapprochements des comptes de liaisons enre les differentes agences ; du traitement des salaires et du paiement de ceux-ci; de touts les achats et du controle de de toutes les dépenses.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

LOGICIEL DE BANQUE

Microsoft PowerPoint

Comptabilité