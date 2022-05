Louis Martin TSHILUMBA

*32 ans d’expérience comme Technicien en reprographie (depuis 1983 ) ; dont

De 1983 à 2005 ( 22 ans) chef mécanographe/ repro à la Gécamines( la générale des carrières et des mines) grande entreprise minière de la rdcongo.

De 2005 à janvier 2015 chef repro et manager à KCS(kolwezi copieurs service)

De janvier 2015 à ce jour , technicien en reprographie indépendant à la recherche d'un poste vacant.

Répare et connais parfaitement les photocopieurs canon,ricoh,toshiba,kyosera,xerox,sharp,konica-minolta,panasonic,samsung,hp,risograph,gestetner.....



Je cherche un partenaire fournisseur des pièces de rechanges et consommables ou apporter mon grand expérience comme expert dans une grande maison de vente et service après vente des photocopieurs qui peut être implanter ici à KOLWEZI, ville très riche et en plein expansion .





Mes compétences :

Capacités de former les jeunes techniciens.