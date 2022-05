Louis MARTINEZ-DIAZ

Admis a l'ISCT de Toulouse en BTS Négociation et Relation Client, je recherche un contrat de professionnalisation pour une durée de 2 ans.

J'ai choisi cette formation en Alternance, sur une durée de 24 mois, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière.

En alliant cours théorique et pratique je serais très opérationnel et compétent pour remplir toutes les missions que vous pourrez me confier comme définir les besoins clients, prospecter, qualifier et relancer les prospects jusqu'à la négociation.

Dynamique et motivé, je suis déterminé à me former rapidement et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui seront définies dans ce cadre et que vous me confierez.

C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un entretien pour lequel je me tiens à votre entière disposition.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale