Louis MARYLA

Autodidacte, j’ai commencé à peindre en 1993. Ma première illustration ?

Une carte postale, conçue parce que je voulais quelque chose que je ne

trouverais pas dans le commerce ! Son destinataire m’ayant complimenté et

encouragé en apprenant que je l’avais réalisée de mes mains, l’envie, le

besoin de peindre à nouveau n’a jamais cessé depuis ce jour ; jusqu’à ce

que cela devienne une véritable passion. La vie, malheureusement, ne permet

pas toujours de se consacrer totalement à ce que l’on aime faire. Mais

depuis plusieurs années, j’octroie désormais la plus grande partie de mon

temps à cet art qui me procure tant de bonheur et de bien-être, que j’ai

envie de le partager !



« Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense.» (Pablo Picasso)



Ma peinture, aux figures géométriques omniprésentes – qu’elles soient pures

ou alliées à d’autres thèmes est basée sur la recherche permanente de

l’équilibre parfait et de l’harmonie des formes et des couleurs. Ma

principale source d’inspiration prend très certainement racine dans mon

passé dans le BTP : l’élaboration de plans en bureaux d’études et la

réalisation de métrés sur les chantiers, m’ont certainement influencé dans

la « construction » de mon propre style, que j’aime qualifier avec humour,

sous le terme de « Marylaïsme »





Mes compétences :

Dessin

Peinture