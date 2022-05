Je suis Louis Maxime OUEDRAOGO du Burkina Faso.

J'ai exercé depuis 1982 dans les services publics du pays et depuis 1987 j'occupe régulièrement la fonction de Préfet de département. Cette fonction a été entrecoupée par des stages et ma nomination au poste de secrétaire général de la commune de Kaya,la 6è ville du Burkina Faso.

Par ailleurs, j'ai présidé pendant quinze (15) ans le Tribunal départemental, chargé de connaitre des litiges civils et commerciaux de cent mille (100.000) francs cfa au plus. J'ai présidé différentes commissions et conduit plusieurs délégations à Torodi en république du Niger pour des séances de travail avec les autorités administratives frontalières.