Louis MAZUY

Mes activités et acquis d'expérience:

- ingénieur: 28 ans d'activité d'études mécaniques et de recherche développement, dépôt de brevets, expert AREVA depuis 2009,

- animation syndicale: impliqué dans la direction nationale de la CGT métallurgie, secteur ingénieur et cadre, de 1983 à 2003, maintenant administrateur élu par les salariés de la filiale JSPM du groupe AREVA

- responsable politique: membre du conseil national du PCF depuis 2003, conseiller municipal de MAUBEUGE et responsable des élus communistes de cette ville

- publication d'articles et d'un livre intitulé "Alternative au Capitalisme" en 2010: mes publications s'inscrivent dans une volonté de contribuer à une refondation du communisme, s'appuyant sur une analyse critique de la gauche et du communisme du 20ème siècle, sur mes acquis d'expérience du monde du travail, comme ingénieur et militant, sur un inventaire de la pensée marxiste et au delà, avec des choix personnels de positionnement sur un certain nombre de points clefs des débats théoriques.



Mes compétences :

Economie

Formation

Nucléaire

Politique

Recherche

Sureté

Sûreté nucléaire