Ma société est spécialisée dans l'amélioration de la rentabilité de ses clients.



D'une part, grâce aux gains de productivité fournis par :



- la conception et la réalisation de machines spéciales

- le conseil en organisation de production

- l'achat de produits venant des Pays de l'Est





D'autre part, en permettant l'accès aux marchés des Pays de l'Est.



Louis Menanteau



Mes compétences :

Achat

Dirigeant

Export

Import

Import Export

machine spéciale

Mécanique

Organisation

Organisation de production

Polonais

Production

Vente