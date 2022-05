Chasseur de Fonds de Commerce en Bretagne



Je cherche pour vous l'affaire idéale



Vous n'êtes pas sur place ou vous n'avez pas de temps à perdre en visites infructueuses ?



Vous souhaitez acheter une affaire au juste prix du marché ?



Vous avez besoin de conseils et d'expertise ?



Quelle que soit votre situation : En mobilité professionnelle, pour acquérir votre résidence principale, un investissement locatif ou un pied à terre, ou tout simplement pour changer de maison ou d'appartement.

.

Je cherche pour vous l'affaire idéale, sur l'ensemble de la région de Bretagne, dont la diversité et la richesse vous permettront de combler tous vos désirs.

.

Je prospecte pour vous : j'explore quotidiennement la totalité du marché et je ne vous présenterai que le meilleur.

.

j'organise vos visites : Vous visiterez « juste » en ne vous déplaçant que pour des affaires correspondants exactement à vos critères.

.

Vous décidez avec toutes les cartes en main : une affaire retient votre attention, je vous informerai de façon exhaustive sur les points positifs et les points d'attention, et je me chargerai de la négociation afin de vous garantir un achat au juste prix.

.

Je vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet jusqu'à la signature chez le notaire, je vous répondrai à toutes vos questions avec professionnalisme afin de vous garantir un achat en toute sérénité.

.

Je suis soumis à la même réglementation que l'agent immobilier : je ne perçois mes honoraires que lorsque la signature a eu lieu chez le notaire, c'est à dire que lorsque ma mission est accomplie !



http://www.louis-menard.com



