Louis MERMOZ

Actuellement étudiant en BTS Gestion de la PME par correspondance, je poursuis un double projet sportif et professionnel. Je pratique le cyclisme en compétition dans le club de Hyères et je souhaite atteindre le meilleur niveau possible pour devenir professionnel. Je souhaite aussi acquérir de solides compétences dans le domaine du management, des finances...



I am currently a BTS Management of SME student by correspondance. I am following a double activity: practicing cycling in competition at Hyeres club for reaching the best possible level until becoming professional. But I also want to acquire strong skills in management, finances...