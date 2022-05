Louis-Michel BENITO

Manager opérationnel de terrain, je suis impliqué au quotidien dans le respect des processus permettant la satisfaction finale de nos clients. Mon leadership me permet d’accompagner les équipes en trouvant des solutions pérennes aux différentes problématiques rencontrées dans le monde de la Supply. En recherche permanente d’améliorations, j’ai été amené à travailler sur de nombreux projets (WMS - code barre – radio – automatisation – convoyage) en tant qu’acteur et manager de projets en collaboration avec différents services transverses. Mes compétences personnelles sont basées sur l’engagement, la ténacité ainsi qu’un gout particulièrement avancé pour la communication et la transmission des connaissances aux hommes participants à l’activité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Chaine logistique

5S

Conduite de projet