Louis Michel KOM NUEYADJE

Ingénieur en génie informatique , j'ai pousser mes aptitudes en gestion de projets et en sécurité des systèmes informatiques. actuellement je développe mes connaissances en suivant des formations complémentaires en PMP, ITIL V3 et CISA.

Actuellement Chef du département TIC à A2I (Applications Informatiques et Industrielles ) Sarl , je m'occupe de tous les projets concernant

- l'analyse la conception et le développement des applications,

- conception et déploiement des architectures réseaux,

- administration des bases de données,

- audit et sécurité Informatique,

- Monter les dossiers d'appels d'offres et appel a manifestation d’intérêt.



Mes compétences :

Formateur

Sécurité informatique

Delphi

Gestion de projets

Analyste programmeur

Administrateur réseaux

SQL

Admistration SGBD

Internet