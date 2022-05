Louis MOULIA

J'ai eu une carrière de professeur de mathématiques (second cycle du secondaire) jusqu'en 1995, aujourd'hui je suis en retraite... Mais à 35 ans "le yoga est venu à moi", et j'ai pratiqué avec le Père J-M Déchanet, puis André Van Lysebeth. Quand j'ai été nommé au lycée Hoche de Versailles, j'en ai profité pour suivre une formation d'enseignant en yoga (3 rue Aubriot, Paris 4e) où j'ai rencontré un monde tout à fait différent de celui de l'Éducation Nationale (en plus de l'enseignement tout nouveau pour moi...). Dans mes souvenirs, avec probablement quelques fautes d'orthographe, je citerai sans ordre hiérarchique : Bernard Besret, Arienne Oury, Père Philippe Maillard, Maurice Maupilier, Marie-Madeleine David, Andrée et Laurence Maman, Yvonne Millerand, Claude Peltier, Roger Clerc, Bernard Bouanchaud, Claude Maréchal, par exemple... Aujourd'hui, j'anime bénévolement des séances de yoga, dans le cade d'un Club de retraités (deux séances consécutives, une fois par semaine).



Mes compétences :

mathématiques

qi Gong

yoga