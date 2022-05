Louis MOYSAN

Actuellement Ingénieur en Matériaux Composites, je dispose de compétences en ingénierie des matériaux, et plus précisément:

- Leader d'ensemble de tâches

- Management de projet

- Management d’un technicien

- Liaison avec différents départements et collaborateurs externes

- Déplacements à l’étranger pour représenter l’entreprise lors de réunions



- Définition de procédés

- Ordonnancement et exécution de la production

- Conception (CAO) d'outillages et de divers éléments

- Achat de pièces et machinerie

- Adaptation et développement de produits et de procédés

- Étude de coûts

- Essais mécaniques et physiques

- Rédaction de documents techniques, présentations et tableurs

- Conseil occasionnel d’entreprises



Mes compétences :

Dimensionnement des matériaux

Travail en équipe

Conception des matériaux

CAO

Voile

Mis en oeuvre des matériaux polymères

Mise en oeuvre des matériaux composites

Caractérisation des matériaux

Anglais

Organisation du travail

Développement durable

Mener un projet en équipe

CAO/DAO (Solidworks, RDM 6, Moldflow)

Modélisation numérique

Simulation numérique