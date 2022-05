Louis MULUMBA

JE SUIS HERMAN LOUISON BOFETTIA

JE SUIS NE LE 16/05/ DE L'AN 1979

ET JE SUIS ECRIVEUR DE PETITS FIXIONS LEGENDES ET ROMANS QUE MON OUVRAGE INTITULE : BERNARD LEDON OU LIVRE SACRE ,PARCOURT MYSTERIEUX . C'EST LE PLUS FAMEUX DONT JE COMPTE PUBLIE EN FRANCE SI J'AURAI UNE BOURSE.

IL PARLE DES OEUVRES DE L'IMAGINATION A LA REALITE .ET BEAUCOUP PLUS DES DETAIL DES MYSTERES DE LA NATURE TELS QUE ( LUMIERE D'ARGENT ,SOLEIL DU MIDI) ET ( CHANTS DE CORBEAUX ,NOUVELLES TRISTES ) et encore ( SOIT VOYAGE EN AMERIQUE A LA RECHERCHE DE MES ANCETRES , et L'EUROPE CRITIQUE L'AFRIQUE ET L'AFRIQUE NE SECOUE PAS SES TETES.

IL Y A DES SUJETS EN PROJETS DE DEVELOPPEMENT.