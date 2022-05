Louis N'draman Boris Aka, jeune originaire de la Côte d'ivoire et plein de dynamisme. En quête de mon premier emploi, je fais mon petit bout de chemin avec des stages-écoles et des stages à travers des officines de pharmacie.

Actuellement j'occupe le poste d'assistant comptable au sein d'une pharmacie.

Âpres le baccalauréat, j'ai obtenu le brevet de technicien supérieur et dans la quête d'expérience professionnelle je propose actuellement la licence professionnelle en comptabilité et gestion.

j'ai un esprit très sportif et au passage j'aime le football, je le pratique aussi la musique...



Mes compétences :

Administration

Comptabilité

Comptabilité générale

Enregistrement comptable

Etablissement de la paie

L'Administration

La comptabilité générale

Paie