Bonjour; je suis camerounais; j ai commence dans un hôtel de la place et j ai gravi les échelons; aujourd’hui hui devenu chef de cuisine et j ai tente une expérience en mer avec une multinationale; je connais en haccp hse et bien d autres choses; je suis secouriste avec la croix rouge camerounaise. j ai participe a l organisation de plusieurs événements sportifs et culturels.



Mes compétences :

HACCP

hse