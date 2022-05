Louis NIKONG OMBIOGNIO

Proactif et doté d'un bon relationnel, je bénéficie d'un savoir faire certain, fruit d'une formation de qualité et forgé à la suite de multiples expériences.

Mes facultés d'appréhension, mon aisance dans les langues française et anglaise, ainsi que ma passion pour l'informatique sont des atouts qui déjà me permettent de suivre l'évolution technologique dans le domaine des TIC.

Dynamique, je suis particulièrement à l'aise pour tout ce qui est projet d'informatisation aussi bien en terme de management que de développement (analyse et conception, réalisation,déploiement, Tierce maintenance applicative, etc...), je dispose également d'une technicité éprouvée dans d'autres domaines d'application tels les réseaux locaux, le webmastering (conception et administration de sites web et applications web), la maintenance ...



Mes compétences :

Maintenance