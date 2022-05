Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter, prendre de bonnes initiatives et j’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Microsoft Excel

mon expérience

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

Hangars

ArchiCAD